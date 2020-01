Australian Open, lo Slam parte tra incendi e rischio pioggia: Berrettini e Sinner le speranze azzurre in un torneo da scontro generazionale (Di domenica 19 gennaio 2020) Cieli rossastri e migliaia di case distrutte, ma pure il rischio inondazioni. È questo il teatro che fa da sfondo agli Australian Open 2020 che partiranno lunedì 20 gennaio. La situazione venutasi a creare nel continente Australiano a seguito del gran numero di incendi ha creato non pochi disagi anche durante le qualificazioni del primo Slam della stagione. La pioggia degli ultimi giorni ha avuto carattere benefico sull’aria, andando a migliorare una situazione che comunque costringerà gli addetti ai lavori alla massima attenzione fino al 2 febbraio, giorno della finale maschile. E non è detto che l’emergenza non diventi quella opposta: l’ufficio meteorologico che ha lanciato un’allerta temporali e inondazioni per i prossimi tre giorni. Se gli organizzatori degli Australian Open avranno un altro nemico con cui fare i conti, oltre al consueto caldo australe, Nadal, Djokovic e ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

