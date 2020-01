Ultime Notizie Roma del 18-01-2020 ore 14:10 (Di sabato 18 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della redazione Buon pomeriggio Gabriella Luigi in studio alla vigilia del vertice di Berlino conferenza durante la quale si affronterà la crisi Libica ha parlato il presidente turco erdogan mettendo in guardia la comunità internazionale se il governo legittimo di Tripoli guidato dal Sunrise dovesse cadere c’è il rischio di creare terreno fertile per il terrorismo questa la posizione di erdogan intanto al sarà già fatto sapere che probabilmente diserterà la conferenza manderà una delegazione da Tripoli Per quanto riguarda la crisi tra Stati Uniti e Iran nel suo primo sermone dal 2012 la guida Suprema di Tirana liquame hai attaccato il presidente americano Donald Trumpquesti aveva detto di sostenere le manifestazioni contro la Repubblica islamica è un pagliaccio che finge di sostenere il popolo iraniano Ma poi lo pugnala alle ... Leggi la notizia su romadailynews

