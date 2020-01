Sardine in piazza contro Salvini a Maranello a 2 mesi da esordio (Di domenica 19 gennaio 2020) Al grido di "Voglio una vita slegata da Salvini" le Sardine hanno fatto tappa a Maranello, poche ore dopo il comizio che il leader della Lega ha tenuto nella piazza principale della città, per sostenere la candidata alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Lucia Borgonzoni. L'appuntamento cade a due mesi esatti dalla manifestazione in piazza Grande a Modena che coronò di fatto il movimento, dopo l'esordio in piazza Maggiore a Bologna lo scorso 14 novembre. In piazza della Libertà sono convogliate centinaia di persone, armate solo delle ormai note sagome di pesci, senza bandiere o simboli di partito. "Siamo in questa piazza dove ci troviamo ogni 25 Aprile - ha spiegato la giovane portavoce del movimento a Maranello -. Siamo mossi dal risveglio delle coscienze e dal desiderio di esserci e di contare. Noi ci siamo per difendere e chiedere di applicare i valori della Costituzione, ... Leggi la notizia su ilfogliettone

