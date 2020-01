Roma: Mollicone, ‘tutelare sampietrino come elemento storico’ (Di sabato 18 gennaio 2020) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – Tutelare il ‘sampietrino’ come simbolo ed elemento storico di Roma. Lo chiede Federico Mollicone, deputato di Fratelli d’Italia, in un’interrogazione al ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, in cui domanda “se esista un vincolo specifico che tuteli il ‘sampietrino’, uno dei simboli della capitale, e, in caso contrario, se non sia intenzione del ministro adottare le iniziative di competenza per la salvaguardia di questo importante elemento storico”.L’esponente di Fdi ricorda, tra l’altro, che “via Quattro Novembre è una strada di Roma che da piazza Santi Apostoli conduce verso via Nazionale e la pavimentazione di queste importanti vie del centro storico è interamente fatta da ‘sampietrini’, tipici e rari blocchetti di porfido diventati nei secoli uno dei ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

