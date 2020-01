Misterioso virus in Cina, l’esperta: “3° Coronavirus a fare il salto di specie in 17 anni, dimostra una certa abilità nel passare dall’animale all’uomo” (Di sabato 18 gennaio 2020) Il microrganismo responsabile della polmonite misteriosa che sta colpendo in Cina “è il 3° coronavirus a fare il salto di specie dall’animale all’uomo in 17 anni: dal 2003 abbiamo avuto prima la Sars in Cina, poi la Mers in Medio Oriente, e ora questo episodio ancora in Cina. Questi virus hanno un potenziale che prima non conoscevamo: bisogna studiarli con occhi nuovi, consapevoli dell’effetto della globalizzazione, ma anche dei social media“, ha spiegato all’Adnkronos Salute la virologa e ricercatrice Ilaria Capua, raggiunta telefonicamente negli Stati Uniti dove dirige il One Health Center of Excellence dell’University of Florida. Alcuni scienziati britannici ipotizzano un numero di infezioni ben superiore alle 50 confermate, parlando di oltre 1700 casi. “Dobbiamo studiare questi virus con occhi nuovi rendendoci conto che viviamo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Agenzia_Ansa : #Cina, i casi del 'virus misterioso' che ha causato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbero molti di più… - LaStampa : Il virus misterioso della Cina adesso comincia a far paura: 1700 casi e due sono in altre nazioni… - ulisse2009 : VI RICORDATE LA SARS? CI SONO DUE VITTIME PER UN VIRUS MISTERIOSO, CONTRATTO IN CINA -