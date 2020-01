L'Ue potrebbe vietare l'uso del riconoscimento facciale per alcuni anni (Di sabato 18 gennaio 2020) L'Unione Europea potrebbe vietare l'uso del riconoscimento facciale per tre o cinque anni. A darne notizia sono state Politico e Reuters, che hanno anticipato il contenuto di un libro bianco di diciotto pagine attualmente in discussione alla Commissione Europea e in attesa dei pareri degli Stati membri. La misura dovrebbe servire a prendere tempo, in modo da realizzare un quadro normativo comunitario in grado di coniugare le esigenze del comparto industriale con il diritto alla privacy dei cittadini. Di fatto, sono numerosi i progetti e le iniziative che in tutta Europa hanno al centro tecnologie in grado di riconoscere i volti: queste vanno dal contrasto alla criminalità fino al riconoscimento dei partecipanti durante gli eventi pubblici. Tuttavia i risultati sono spesso diversi dalle aspettative e numerosi studi hanno già dimostrato come gli algoritmi per il riconoscimento facciale ... Leggi la notizia su agi

