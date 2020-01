L’odore del morbo di parkinson (Di sabato 18 gennaio 2020) Joy Milne è un’infermiera che ha iniziato a notare molti anni fa un particolare odore in suo marito. Non avrebbe mai immaginato che, grazie a un fatto tanto curioso, avrebbe potuto fare un’importante scoperta scientifica. Joy notò uno strano odore provenire da Les. Tuttavia, il problema persisteva e lei decise di ignorarlo per non ferire i sentimenti di suo marito. Joy vive nella città di Edimburgo, in Scozia. Dodici anni dopo, a Les fu diagnosticato il morbo di parkinson. È una condizione neurodegenerativa che è caratterizzata dalla perdita di dopamina e problemi di movimento. Joy ha supportato il marito durante il trattamento e quando ha partecipato a una terapia di gruppo per le persone con questa malattia, ha sentito di nuovo quel vecchio odore. Joy descrive l’odore come molto simile al muschio. Sospettava che potesse avere qualcosa a che fare con la malattia, ... Leggi la notizia su bigodino

