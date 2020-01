LIVE Snowboard, PGS Rogla 2020 in DIRETTA: Coratti serve il bis! E Fischnaller ipoteca la generale di Coppa del Mondo (Di sabato 18 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 Coratti serve il bis a Rogla, battuto Fischnaller. 14.08 Wild Vic vince la Small Final contro Loginov. 14.03 Ester Ledecka si riprende il suo regno battendo Ramona Hofmeister. 14.00 Soboleva vince la Small Final femminile davanti a Ulbing. 13.57 Con questo risultato Roland Fischnaller ipoteca il successo in Coppa del Mondo di parallelo. 13.54 Coratti torna in finale a Rogla e sarà, nuovamente, un derby azzurro. 13.53 Roland Fischnaller vola in finale eliminando Loginov con una grande prestazione. 13.50 E allora sarà Hofmeister – Ledecka in finale, lo scontro più atteso, poiché la tedesca ha eliminato l’austriaca Ulbing. 13.48 Ester Ledecka elimina Soboleva e vola in finale. 13.45 Aaron March esce con il russo Vic Wild nell’ultimo quarto. Sarà Italia contro Russia alle semifinali. 13.43 Coratti vince il derby azzurro ... Leggi la notizia su oasport

OA_Sport : LIVE Snowboard, PGS Rogla 2020 in DIRETTA: Roland Fischnaller difende il primato in classifica generale - zazoomnews : LIVE Sport Invernali DIRETTA 18 gennaio: sabato da delirio con Wengen Sestriere biathlon slittino e snowboard -… - RSIsport : ?????????? Oggi alla RSI ?????? Snowboard CdM, Laax Open 17h30 finali dell'halfpipe -