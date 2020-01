Legge di Bilancio, spunta tassa su ombra dei balconi (Di sabato 18 gennaio 2020) La nuova Legge di Bilancio entrata in vigore da poco ha cambiato le normative sull’occupazione del suolo pubblico, e dal 2021 si potrebbe pagare una tassa per l’ombra di balconi e verande. Legge di Bilancio, tassa su ombra dei balconi La nuova Legge di Bilancio appena entrata in vigore ha riscritto molte normative sul fronte dell’occupazione del suolo pubblico, ma a partire dal 2021 potrebbe spuntare un tassa alquanto bizzarra. L’ombra proiettata da verande e balconi potrebbe essere tassata: già adesso vige una tassa sul soprasuolo, ma per il momento verande e balconi sono esclusi, cosa che tra un anno però potrebbe essere rivista in toto. A rilevare questa clausola non di poco conto è l’avvocato Giuseppe Pizzonia, che afferma come questa tassa potrà davvero esser applicata anche dai comuni: “Le regole di riferimento del nuovo canone non si ... Leggi la notizia su notizie

Agenzia_Ansa : Rischio tassa sull'ombra dei balconi. L'ultima legge di Bilancio ha cambiato la normativa sul canone che si paga pe… - agorarai : Caso #Gregoretti 'Salvini è andato contro il suo stesso decreto, perché era spiegato benissimo quali tipi di navi p… - Agenzia_Entrate : #Losapeviche da quest’anno per beneficiare della #detrazione del #19% le #spese dovranno essere effettuate con… -