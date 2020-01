Incendio in casa: donna morta carbonizzata nel Siracusano (Di sabato 18 gennaio 2020) Una donna di 57 anni è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione, a Canicattini (Siracusa), in via Solferino, a causa dello scoppio di un Incendio. Il rogo è divampato nella tarda mattinata di oggi e i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme, sono impegnati anche per determinarne le cause. Il corpo della vittima è stato rinvenuto nella sua camera da letto, dove probabilmente si è scatenato il rogo che poi si è propagato per l’intera casa.L'articolo Incendio in casa: donna morta carbonizzata nel Siracusano Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

blogsicilia : Tragedia nel Siracusano, scoppia un incendio in casa, trovata donna carbonizzata - - NuovoSud : Scoppia incendio in casa, donna trovata carbonizzata a Canicattini Bagni - HTO_tv : RT @vvfveneto: #13gennaio 18:40 #Cassola(VI), principio d'#incendio nel garage di una casa in costruzione. #Vigilidelfuoco spengono le fia… -