Ha sposato un uomo per errore (Di sabato 18 gennaio 2020) Mohammed Mutumba è un magnate ugandese, che si è sposato senza immaginare che la sua ragazza fosse un uomo, o almeno così dice. Il 27enne ha scoperto il vero genere di sua moglie quando è stata sorpresa a rubare la televisione di un vicino, e le autorità di polizia hanno indagato. Gli agenti di polizia pensarono che chiunque avesse commesso il furto fosse una donna, ma poco dopo confermarono che si trattava di un uomo. Secondo le informazioni dei media di Kayunga, dopo l’incidente, il ladro ha confessato di aver finto di essere una donna in modo da poter sposare il magnate e rubare i suoi soldi. Mohammed, ora affronta le conseguenze dello scandalo. È stato sospeso dalle sue funzioni di chierico nella Moschea Masjid Noor di Kyampisi, fino alla fine delle indagini. Gli amici dell’imam affermano che l’impostore, che fingeva di essere una donna per motivi economici, ... Leggi la notizia su bigodino

