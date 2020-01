Grande Fratello Vip, uno dei protagonisti è bisessuale, spunta una sua vecchia confessione (Di sabato 18 gennaio 2020) Ieri Alberto Dandolo ha dichiarato che a parte Licia Nunez e Aristide Malnati, ci sono altri 5 protagonisti del Grande Fratello Vip 4 che fanno parte della comunità LGBT. Una è certamente Fernanda Lessa, che è bisessuale e recentemente ha dichiarato di aver amato una donna famosa, ma ne restano 4 e una delle mie b!tches mi ha fatto notare che in una vecchia intervista rilasciata ad Alessio Poeta per Gay.it, Barbara Alberti ha confessato di aver avuto delle storie con persone del suo stesso sess0. “Sì, ma preferisco i gay. Il loro essere irraggiungibili li rende unici. L’amore impossibile è sempre una tentazione pazzesca. Le donne, sessualmente, sono molto interessanti. Conoscono il loro corpo meglio di un qualsiasi uomo. Personalmente, in amore, mi sono annoiata molto con le donne. Son state tutte terribilmente noiose. Avevano un’impostazione troppo eterosessuale, fondata sulla ... Leggi la notizia su bitchyf

