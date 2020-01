Ecco cosa prevede il piano Onu per la Libia

Un rimedio ‘estremo’ per combattere il suo male - Gascoigne rivela : “Ecco cosa mi hanno cucito nello stomaco” : Una vita al limite e piena di vizi. Il classico talento che ha preferito rimanere incompiuto, anziché diventare ‘grande’, per via di un modo di vivere ‘sregolato’, folle, trasgressivo. Paul ‘Gazza’ Gascoigne, comunque, è stato capace di mettere d’accordo tanti perché in campo sapeva “parlare”. Lazio non fermarti, così sei bellissima! Immobile show, la Samp non ci capisce più niente: le ...

Tassa sull’ombra dei balconi - Ecco cosa dovremo pagare : Tassa sull’ombra dei balconi, ecco l’assurda imposta che potremmo dover pagare a partire dal 2021 Le dissestate casse dello Stato costringono il Governo a doversi inventare sempre qualcosa per aumentare le entrate. La Legge di Bilancio appena approvata ha innalzato ancora di più il livello di Tassazione del nostro paese, peraltro già da record. Tra […] L'articolo Tassa sull’ombra dei balconi, ecco cosa dovremo pagare ...

Amici - Javier contro tutti : Ecco cosa è successo : Amici di Maria De Filippi 19 continua con il suo appuntamento pomeridiano: i ragazzi in questi giorni si stanno preparando per avere la possibilità di accedere al serale in prima serata su Canale 5. Proprio oggi pomeriggio Maria De Filippi ha mostrato ai ragazzi la reazione che uno dei concorrenti, Javier, ha avuto nei confronti del programma e delle persone della produzione. Amici, gli autori riprendono i ragazzi Durante la settimana su ...

Violenza negli ospedali. Cianfrani : “Ecco cosa fare” : Tempo di lettura: 3 minutiRiceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della dott. Maddalena Cianfrani, responsabile ANAAO dirigenti medici e dirigenti sanitari dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, sulla problematica della Violenza negli ospedali. La Segreteria Aziendale ANAAO dell’A.O.U. “S.Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” esprime solidarietà al medico pneumologo ed al personale ...

Stop al fumo all’aperto entro il 2030? Ecco cosa ha detto il sindaco Sala – VIDEO : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha fatto sapere che entro il 2030 non permetteranno più di fumare all’aperto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, durante un incontro con i cittadini nel quartiere Isola, ha fatto sapere che entro il 2030 non permetteranno più di fumare all’aperto. Ha poi aggiunto: “subito o a breve alle fermate […] L'articolo Stop al fumo all’aperto entro il 2030? Ecco cosa ha detto il sindaco Sala ...

Il Segreto le trame da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio : Ecco cosa accadrà : Le nuove anticipazioni settimanali de “Il Segreto” sulle puntate che andranno in onda da lunedì 20 gennaio a venerdì 24 gennaio, alle ore 16.35 su Canale 5. Vi sveliamo in anteprima cosa accadrà: Le trame da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio: Tutti i cittadini temono che Puente Viejo venga sommersa e li obblighi ad abbandonare le loro case e tutti i loro beni. Fernando vorrebbe ridurre le ore di riabilitazione, ma ...

Libia - domani al via la conferenza di Berlino - ma Sarraj potrebbe disertare. Ecco cosa c’è da sapere : Libia, domani al via la conferenza di Berlino, ma Sarraj potrebbe disertare. Ecco cosa c’è da sapere È convocata per domani, domenica 19 gennaio, la conferenza di Berlino, cui parteciperanno capi di Stato e di governo di diversi paesi per aprire un dialogo sulla Libia. La conferenza è stata organizzata dal governo tedesco e fortemente voluta dal governo italiano, nel tentativo di portare la pace in Libia. Il paese è dilaniato ormai dal ...

Serie B - il menu della giornata : Ecco cosa ci attende : Tempo di lettura: 3 minutiSe il buongiorno si vede dal mattino, il 2020 della B sarà all’insegna del gol. Se ne sono visti ben quattro nell’anticipo tra Frosinone e Pordenone, che tanto amaro in bocca ha lasciato nello spogliatoio dei ramarri. Al Benito Stirpe è finita 2-2, con vantaggio iniziale di Dionisi, ribaltone neroverde del tandem Candellone-Pobega, e infine pareggio di Ciano sulla respinta di un rigore molto dubbio che lo ...

Eugenio Bennato : “Ecco cosa penso di Bettino Craxi” : Eugenio Bennato ad Hammamet per partecipare alle cerimonie per il ventesimo anniversario della morte di Craxi, ha parlato del suo rapporto con lo statista. Eugenio Bennato alla cerimonia di commemorazione di Bettino Craxi: “Mi ha invitato Stefania – ha raccontato il musicista all’Adnkronos – perché più volte sono venuto in Tunisia per concerti e più […] L'articolo Eugenio Bennato: “Ecco cosa penso di Bettino ...

Beautiful - Una Vita e Il Segreto : Ecco cosa succede il 18 e 19 gennaio - anticipazioni : Che cosa succederà nelle tre soap di Canale 5 in onda sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020? È il momento di ricapitolare le anticipazioni del weekend di Beautiful, Una Vita e Il Segreto. Beautiful, trame: Reese chiede a Steffy e Taylor 250.000 dollari Nella puntata trasmessa venerdì 17, Flo (Katrina Bowden) ha fatto sapere a Reese (Wayne Brady) che, molto probabilmente, Steffy (Jacqueline McInnes Wood) adotterà la bambina che lui ha tolto ...

Accadde oggi : tre anni fa la terribile tragedia di Rigopiano - Ecco cosa avvenne in quelle drammatiche ore [GALLERY] : Quel 18 gennaio 2017 difficilmente lo dimenticheremo. Noi italiani, noi giornalisti, abbiamo vissuto quella notte come se fosse una delle più lunghe di quell’anno. Pubblicammo un articolo su MeteoWeb in serata annunciando quanto stava accadendo in Abruzzo. Poi, qualche ora dopo, notizie sempre più certe e sempre più tragiche arrivavano nelle redazioni giornalistiche di tutta Italia. “Una valanga avrebbe investito l’hotel Rigopiano ...

Maurizio Crozza - la moglie confessa : “Ecco cosa faccio per sopportarlo” : Questo articolo Maurizio Crozza, la moglie confessa: “Ecco cosa faccio per sopportarlo” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La moglie di Maurizio Crozza Carla Signoris ha voluto raccontare alcuni aspetti della loro vita privata e sentimentale. Ecco le sue rivelazioni. Maurizio Crozza è uno personaggi televisivi più amati dal grande pubblico. Il comico genovese in questo periodo è impegnato con il suo ...

Film weekend 17-18-19 gennaio 2020 : Ecco cosa guardare al cinema : Film weekend 17-18-19 gennaio 2020: ecco cosa guardare al cinema Nuovi Film in uscita nei cinema italiani: Richard Jewell sembra essere un buon candidato e intanto Checco Calone sta facendo milioni di incassi con il suo Tolo Tolo. ecco cosa guardare questo weekend nel caso in cui voleste andare al cinema. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Film weekend: ecco cosa vedere al cinema Se pensavate di dirigervi al cinema ...

Anticipazioni Un posto al sole di oggi 17 Gennaio : Ecco cosa accadrà : ecco cosa accadrà nella prossima puntata di Un posto al sole in onda oggi, venerdì 17 Gennaio 2020, su RaiTre dalle ore 20.45! ecco dove eravamo rimasti: Filippo viene allo scoperto e racconta a Serena del tradimento. Lei da tempo sospettava che il marito le nascondesse qualcosa, e finalmente ha scoperto tutta la verità. Il Sartori spera di poter recuperare il loro matrimonio e che la sua compagna lo perdoni ma Serena ha ...