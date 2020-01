Ceccarini: “Futuro Ghoulam e Llorente? Vi do una notizia certa” (Di sabato 18 gennaio 2020) Secondo Ceccarini, il Napoli ha sistemato il centrocampo con l'acquisto di Demme e Lobotka, per l'estate si è chiuso col Verona per Rrahmani e c'è accordo per Amrabat. Ceduto Gaetano, arriverà anche la cessione di Tonelli quindi con questo scenario il futuro di Ghoulam e Llorente è rimanere in azzurro fino a giugno. L'articolo Ceccarini: “Futuro Ghoulam e Llorente? Vi do una notizia certa” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi la notizia su forzazzurri

