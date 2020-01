Calciomercato Napoli, l’idea dello scambio tra Fernando Llorente e Matteo Politano con l’Inter è ancora viva (Di sabato 18 gennaio 2020) Antonio Conte dopo aspetta ancora un attaccante, ma l’Inter ha dovuto mettere in stand by l’affare Olivier Giroud. Il Calciomercato si sta infiammando. Senza lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola con la Roma è impossibile andare avanti numericamente in un reparto che ha già cinque elementi. Olivier Giroud sta aspettando e la situazione rischia di complicarsi. Difficile pensare che Matteo Politano possa restare a Milano dopo la delusione del mancato trasferimento alla sua Roma, confessata agli amici stretti. Si riapre quindi il discorso col Napoli per uno scambio con Fernando Llorente, che non sta trovando tantissimo spazio con Gennsro Gattuso nel suo 4-3-3. Si tratterebbe forse della soluzione ideale per entrambi i club. Ormai l’esterno nerazzurro è depresso e continuare a giocare nell’Interesse dovrebbe essere la sua ultima scelta. Una piazza calda come ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, domani le visite mediche per #Rrahmani del #Verona - FabrizioRomano : L’Inter incontra gli agenti di Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona: sfida aperta col Napoli per preno… - DiMarzio : #Lobotka ha firmato con il #Napoli: cifre e dettagli dell'accordo -