Amici 19: la grazia di Maria De Filippi salva Javier dal linciaggio generale (video) (Di sabato 18 gennaio 2020) Maria De Filippi, anche in questa occasione, ha dimostrato ancora una volta, grande umanità di fronte ad un ragazzo, Javier, in forte difficoltà dopo le pesanti esternazioni contro il programma. La stoica conduttrice, vedendo piangere nervosamente il ballerino in una saletta della scuola, è corsa, senza timore, fuori dalla studio per raggiungerlo come la più tenera delle mamme. Dimenticando, forse, per qualche istante, il ruolo istituzionale di conduttrice per calarsi, a tutti gli effetti, nei panni di consolatrice:Amici 19: la grazia di Maria De Filippi salva Javier dal linciaggio generale (video) pubblicato su TVBlog.it 18 gennaio 2020 16:44. Leggi la notizia su blogo

