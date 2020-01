3D Realms riporta in vita il classico shooter anni '90 Kingpin: Life of Crime con la remaster Kingpin: Reloaded (Di sabato 18 gennaio 2020) Ottime notizie per i fan degli FPS old-school: nella giornata di oggi, 3D Realms ha annunciato Kingpin: Reloaded, l'edizione remaster del titolo di culto Kingpin: Life of Crime, uscito nel 1999 su PC.Il titolo, una versione riveduta e migliorata dell'originale, sarà pubblicato nel corso del 2020 su Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC. Esso vanterà, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, risoluzione 4k, supporto agli schermi ultrawide, grafica migliorata, supporto per i controller e un nuovo sistema di quest e conversazioni. Chi invece preferisce un'esperienza genuina, potrà contare sulla Classic Mode, la modalità che mantiene inalterata la grafica originale del gioco, per un vero e proprio tuffo nel passato.Presente anche la modalità multiplayer Gang Bang e la No Violence Mode che azzera la violenza (ma mantiene inalterati i dialoghi e le sue numerose ... Leggi la notizia su eurogamer

