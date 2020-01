Vanessa Incontrada non sarà a Sanremo: “Non ne voglio parlare” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Vanessa Incontrada non sarà a Sanremo e si rifiuta di parlare del Festival. L’attrice era stata indicata da tutti come uno dei possibili conduttori che avrebbero affiancato Amadeus. In tanti avevano chiesto la sua presenza nella kermesse, sopratutto dopo l’enorme successo di 20 anni che siamo italiani, la trasmissione condotta in coppia con Gigi D’Alessio. La stessa Incontrada si era detta felice per la fiducia espressa dal pubblico. Poi la doccia fredda, con l’annuncio degli ospiti e delle vallette di Sanremo in cui non figura il nome di Vanessa. Secondo quanto rivelato da Sorrisi e Canzoni Tv, l’attrice non sarà al Festival per via dei suoi impegni di lavoro. sarà infatti in tournée a teatro con un nuovo spettacolo. Gli ultimi sviluppi sulla vicenda però lasciano intendere che ci sia qualcosa di più dietro la sua assenza a Sanremo. Vanessa infatti ha ... Leggi la notizia su dilei

