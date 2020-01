Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri: Le nozze trasmesse in tv (Di venerdì 17 gennaio 2020) Uomini e Donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri : Il loro matrimonio potrebbe diventare uno speciale trasmesso in diretta tv. Arrivano le ultime news riguardo una delle coppie più seguite del trono over di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Ida Platano e Riccardo Guarnieri e della possibilità di trasformare il loro matrimonio, che sembra imminente, in uno show in diretta. Infatti la rivista “Nuovo” lancia questa incredibile news, spiegando come la cerimonia possa diventare uno speciale simile a quelli che la trasmissione ha fatto nel corso degli anni. Parliamo ad esempio alla scelta nel castello dello scorso anno o della lettera di Gemma di qualche anno fa. Il matrimonio tra Ida e Riccardo potrebbe essere trasmesso anche in più di una singola puntata. Ieri vi abbiamo anticipato che Ida Platano e Riccardo Guarnieri starebbero pensando di sposarsi. Non è passato molto da ... Leggi la notizia su 2anews

