Terremoto in tempo reale, forte scossa in Calabria, trema la terra a Catanzaro (Di venerdì 17 gennaio 2020) L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma ha segnalato nella notte appena trascorsa una forte scossa di Terremoto che ha interessato la Calabria e in particolare la provincia di Catanzaro. L’evento sismico, di magnitudo 4.0, è avvenuto a pochi chilometri da Albi sulla Sila Calabrese. Il Terremoto è stato registrato alle ore 0,37. I comuni vicini all’evento sismico sono stati i seguenti: Albi, Taverna, Magisano, Sorbo San Basile, Fossato Serralta, Zagarise, Pentone e Sellia. Tanta paura e gente che subito dopo la scossa è scesa per strada nonostante l’ora tarda ma al momento non si hanno notizie di danni particolari. Al momento non è ancora stato reso noto se le scuole nella zona colpita dal Terremoto saranno chiuse o meno. La scossa è stata avvertita anche a Catanzaro città si temono nel corso del giorno nuove scosse di Terremoto anche con ... Leggi la notizia su baritalianews

