Terremoto in Calabria: scossa di magnitudo 4 a nord di Catanzaro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Allarme in Calabria, dove poco dopo la mezzanotte del 17 gennaio una scossa di Terremoto di 4 gradi della scala Richter ha colpito la parte settentrionale della provincia di Catanzaro, con epicentro a circa 6 chilometri dal comune di Albi e a 19 dal capoluogo provinciale. Secondo i dati raccolti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’ipocentro del sisma sarebbe situato ad almeno otto chilometri di profondità. Al momento non risultano segnalazioni di danni o feriti a seguito del Terremoto, anche se la situazione rimane costantemente monitorata. DATI #RIVISTI #Terremoto ML 4.0 ore 00:37 IT del 17-01-2020 a 6 km N Albi (CZ) Prof=8Km #INGV 23783441 https://t.co/CWDOh8pBt8 — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 16, 2020 Leggi la notizia su notizie

