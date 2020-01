Sviluppato un robot superflessibile a forma di polpo: può cambiare forma, colore e muoversi in spazi ristrettissimi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Alcuni scienziati cinesi hanno Sviluppato un robot flessibile ispirato al polpo, di cui riprende la forma. Il robot è così flessibile da adattarsi a spostarsi in spazi di pochi millimetri e ha la capacità di mimetizzarsi e di adattarsi all’ambiente attraverso la locomozione multimodale. I ricercatori degli Shenzhen Institutes of Advanced Technology, parte dell’Accademia delle Scienze cinese, si sono ispirati ai polpi e hanno realizzato un robot che può regolare le sue dimensioni durante la locomozione. Secondo Du Xuemin, responsabile della ricerca, il dispositivo possiede eccezionali capacità di attraversamento di ostacoli, tra cui la possibilità di strisciare all’interno di un tunnel largo due millimetri e di nuotare attraverso un canale largo 450 micrometri, cioè meno di mezzo millimetro. Il robot flessibile può muoversi attraverso un tubo stretto più piccolo ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

