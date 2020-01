Scampati a roghi, ora in Austrralia i koala sono vittime di alluvioni. A rischio estinzione anche i dasiuridi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Fino a poche ore fa koala e altri animali scappavano dalle fiamme e ora sono trascinati nell'acqua dalle piogge torrenziali che si sono abbattute su alcune aree dello stato del Nuovo Galles del Sud. Due facce della stessa medaglia, quella dei cambiamenti climatici, che da settembre sta investendo in pieno le regioni orientali e meridionali dell'Australia, con un bilancio di 28 morti e un miliardo di animali uccisi. Che siano fiamme o fiumi d'acqua, e' corsa contro il tempo per salvare il maggior numero possibile di animali. I media locali riferiscono da una parte di "scene apocalittiche" sull'isola dei Canguri e dall'altra un''Arca di Noe' in alcune zone della regione flagellata in contemporanea da incendi e alluvioni. Foto e video diffusi dalla stampa e sui social mostrano koala zuppi d'acqua che si arrampicano sugli alberi di gomma per non essere trascinati dalle acque nel Parco dei ... Leggi la notizia su ilfogliettone

