Scambio Suso Under, trattativa in corso fra Milan e Roma (Di venerdì 17 gennaio 2020) Suso alla Roma, Under al Milan: si può. Le ultime sul dialogo tra le due società per lo Scambio di esterni d’attacco La Roma e il Milan avrebbero intavolato una trattativa per un Scambio che coinvolgerebbe, nelle due direzioni, Cengiz Under e Jesus Suso. A riportarlo La Gazzetta dello Sport. I club, infatti, starebbero lavorando per trovare l’intesa in vista di uno Scambio di prestiti con diritto di riscatto. E il potenziale approdo in giallorosso dello spagnolo, bersagliato dai suoi tifosi ed ai margini del progetto tecnico di Pioli, non sarebbe legato all’esito dell’operazione Politano tra i giallorossi e l’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

