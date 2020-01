Sanremo 2020, Amadeus su Elisabetta Gregoraci: “Deve rispettare i no” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Le roventi polemiche sul Festival di Sanremo 2020 sembrano farsi sempre più focose di ora in ora. Dopo la bufera scatenatasi in seguito alle dichiarazioni di Amadeus su Francesca Sofia Novello, ecco che ora è giunto anche il pesante attacco da parte di Elisabetta Gregoraci. La nota conduttrice calabrese, nonché ex moglie di Flavio Briatore, ha di fatto sostenuto di essere stata esclusa dall’Altro Festival per decisione di Nicola Savino. Quest’ultimo avrebbe mostrato poco gradimento verso la sua presenza per questioni politiche, riconducibili a quanto pare alle simpatie di destra dell’ex merito della donna. Se Savino non ha per ora replicato a tali accuse, a commentare la faccenda è invece intervenuto lo stesso padrone di casa della kermesse canora. Sanremo 2020: Amadeus risponde “Non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci“, ha dunque iniziato il ... Leggi la notizia su notizie

heather_parisi : “È stata scelta da me perché ha la capacità di stare vicino a un grande uomo, stando comunque un passo indietro”. A… - repubblica : Imen Jane: 'Boicotto Sanremo perché le donne non sono panda da mettere in un recinto' - trash_italiano : #Sanremo2020: anche Myss Keta contro il discorso di Amadeus -