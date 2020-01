Rrahmani Napoli, è fatta: visite mediche in corso a Villa Stuart (Di venerdì 17 gennaio 2020) Il Napoli ha chiuso per l’arrivo a giugno di Amir Rrahmani dall’Hellas Verona: visite mediche in corso a Villa Stuart Amir Rrahmani sarà presto un nuovo giocatore del Napoli. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, il club partenopeo ha trovato l’accordo con l’Hellas Verona per l’arrivo del difensore a giugno. Il classe 1994 sta svolgendo in questi minuti le visite mediche a Villa Stuart. Rrahmani passa così ai partenopei per 14 milioni di euro e firmerà un quinquennale da circa 1,8 milioni a stagione, ma rimarrà a disposizione di Ivan Juric fino al termine del campionato in corso. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

