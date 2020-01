Richard Jewell, Clint Eastwood e un paese che non crede ai suoi eroi (Di venerdì 17 gennaio 2020) La guardia della sicurezza Richard Jewell (Paul Walter Hauser) ai Giochi Olimpici di Atlanta del 1996 scopre uno zaino abbandonato sotto una panchina al Centennial Park, durante un concerto. S’insospettisce e lancia l’allarme. Mentre la polizia sta sgomberando l’area la bomba scoppia. Il bilancio è pesante, un morto e 111 feriti, ma senza Richard sarebbe stata un’autentica strage. In un attimo assurge a eroe nazionale. Basta poco e le cose cambiano, forse perché l’FBI brancola nel buio e perché il comitato organizzatore non ha intenzione di bloccare le Olimpiadi. Grazie anche all’articolo dell’ambiziosa giornalista Kathy Scruggs (Olivia Wilde) che sbatte il presunto mostro in prima pagina, Richard per l’opinione pubblica diventa l’attentatore, un mitomane che avrebbe piazzato la bomba per fare la figura dell’eroe. La tesi regge, anche perché il profilo psicologico di Richard, dicono ... Leggi la notizia su optimaitalia

StefanoFedele : Richard Jewell, Clint Eastwood e un paese che non crede ai suoi eroi - infoitcultura : «Richard Jewell», un invisibile fra le pieghe della Storia | il manifesto - infoitcultura : “Richard Jewell”, quando gli eroi non sono esattamente come li immaginiamo -