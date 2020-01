Pupo incredulo, al funerale dello zio non c’è la tomba. “Un fatto grave” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un increscioso malinteso, un errore di calcolo ha creato scompiglio al funerale dello zio di Pupo, a cui hanno preso parte un centinaio di persone tra amici e parenti. Sconcerto e sbigottimento si è diffuso immediatamente dopo le esequie tra i partecipanti, dal momento che dopo la celebrazione non si è potuto seppellire il caro estinto, causa mancanza fossa al cimitero. Disguido al funerale Il disguido ha avuto luogo a Ponticino, sul Valdarno nel comune di Laterina, provincia aretina che ha dato i natali al cantante oggi opinionista del Grande Fratello Vip. Dopo la funzione in chiesa per il funerale dello zio di primo grado di Pupo, la famiglia si è predisposta per il corte funebre. Come di consueto, in ossequioso silenzio, i partecipanti al rito si preparano ad accompagnare la salma al cimitero, per la sepoltura. Tuttavia accade qualcosa di insolito. Prima ancora di ... Leggi la notizia su thesocialpost

infoitcultura : Pupo va al funerale dello zio, ma la tomba non c'è: «Sono incredulo» -