Politano-Spinazzola, niente accordo (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ennesimo colpo di scena - e questa volta a quanto pare definitivo - nella trattativa tra Roma e Inter per uno scambio Spinazzola-Politano: non c'e' accordo tra le due societa', dopo la prima intesa verbale tra i ds, le visite mediche dei due giocatori, lo scoglio della richiesta di altri controlli su Spinazzola da parte dell'Inter e una ripresa della trattativa. A questo punto lo scambio salta, e la Roma non nasconde di essere indispettita dalla richiesta di un supplemento di verifica sulle condizioni fisiche del suo giocatore. Leggi la notizia su ilfogliettone

