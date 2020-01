Perché Gigi Hadid non sarà nella giuria del processo Weinstein (Di venerdì 17 gennaio 2020) Non è quello che si vede nei film. La prima cosa che il docente di diritto dice a proposito di giurie e processi negli Stati Uniti è questa. Film e star system sono invece le parole che vengono immediatamente alla mente quando si parla del caso Weinstein, tornato alle cronache in questi giorni Perché si sta istruendo a New York il processo per stupro che vede imputato l’ex produttore. Fra i possibili giurati c’era Gigi Hadid, una delle modelle più famose al mondo, che ha ammesso di aver incontrato in passato Weinstein, e anche di conoscere Salma Hayek, una delle attrici che hanno accusato l’ex re di Hollywood. Lei ha confermato la sua imparzialità, ma questo non è bastato per entrare in giuria. «Negli Stati Uniti», spiega Mario Griffo, docente all’Università del Sannio e autore del libro Il processo penale nel sistema statunitense, ««può essere chiamato a far parte di una ... Leggi la notizia su vanityfair

