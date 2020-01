Pensioni ultima ora: modifica Riforma Fornero dal 2021, parla la Puglisi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Pensioni ultima ora: modifica Riforma Fornero dal 2021, parla la Puglisi Pensioni ultima ora: il sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del governo Conte II ha affrontato il tema Pensionistico ed in un certo senso ha anticipato le mosse dell’esecutivo in prossimità del confronto con le parti sociali. Pensioni ultima ora, Puglisi: sconfiggere le disuguaglianze In questo articolo in cui abbiamo riferito delle posizioni del leader della Cgil Maurizio Landini sono citati i due prossimi appuntamenti, previsti entrambi entro fine gennaio: 17 gennaio e 27 gennaio 2020. Le parole di Francesca Puglisi nella sua dichiarazione rilasciata all’Agenzia Dire. “Obiettivo del governo – ha affermato il sottosegretario – è sconfiggere le profonde diseguaglianze, il cuneo fiscale è la prima misura concreta inserita in legge di ... Leggi la notizia su termometropolitico

