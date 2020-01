Morto Pietro Anastasi, calcio in lutto: l’attaccante aveva solo 71 anni (Di sabato 18 gennaio 2020) Morto Pietro Anastasi, calcio in lutto: l’attaccante simbolo della Juventus anni ’70 aveva solo 71 anni. Mondo del calcio in lutto per la scomparsa prematura di Pietro Anastasi, uno degli attaccanti più forti del nostro calcio. Leggi anche –> Chris Barker trovato Morto: nuovo dramma nel calcio Anastasi era vittima di una grave malattia con … L'articolo Morto Pietro Anastasi, calcio in lutto: l’attaccante aveva solo 71 anni è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

