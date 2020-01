Michele Bravi rompe il silenzio dopo l’incidente in cui una donna è morta: “È cambiato tutto” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Nel salotto di Silvia Toffanin, nella puntata del 18 gennaio 2020, Michele Bravi ha spiegato di aver subito un trauma dal quale è uscito con grande fatica: “Quando succede qualcosa di così traumatico non si può pensare di uscirne da soli. Serve un percorso terapeutico”. Il 23 gennaio si svolgerà la prima udienza preliminare per i fatti del 2018: "È un momento complesso". Leggi la notizia su fanpage

