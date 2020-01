L’importanza (e i limiti) di esprimere se stessi con la moda nei videogiochi (Di venerdì 17 gennaio 2020) Lo stile del vestiario è una componente importante dell'esperienza videoludica. La moda nei videogiochi consente di esprimere la propria inclinazione stilistica, con la conseguenza di aumentare il grado di immersione del giocatore all'interno del mondo di gioco. Una riflessione atipica sul rapporto tra moda e utenti. Leggi la notizia su fanpage

