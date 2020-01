La gioia e l’emozione di Carmine: “Syed ti aspetto a braccia aperte” – VIDEO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti Torrecuso (Bn) – Il cuore colmo di gioia, gli occhi gonfi di lacrime e una felicità infinita per aver trovato la persona alla quale ha salvato la vita 13 anni fa. Ormai la storia del pizzaiolo sannita la conoscono tutti, così come tutti si sono appassionati a Syed, il ragazzo afgano che è stato accolto e sfamato da un sannita. La ricerca si è chiusa perché, dopo gli appelli di Serena Dandini e quelli di Federica Sciarelli, il benefattore ha un volto, un nome e un cognome. Si tratta di Carmine Calabrese, pizzaiolo di Torrecuso, messo in contatto con Syed grazie all’intuizione della figlia, Marika, subissata di telefonata dopo gli appelli. Una ricerca su Google e la scoperta che in tanti stavano cercando questo famoso pizzaiolo. E lui, Carmine, vedendo la foto di Syed l’ha riconosciuto dal naso e subito gli sono venute le lacrime ripercorrendo ... Leggi la notizia su anteprima24

