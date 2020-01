La dislessia non è una malattia: ecco tutti i geni che soffrivano di questo disturbo (Di venerdì 17 gennaio 2020) La forma più diffusa di disturbo specifico dell'apprendimento o DSA è la dislessia, una condizione caratterizzata dalla difficoltà nella lettura e nella comprensione di un testo scritto, oltre che di altre problematiche nel linguaggio nelle forme più severe. Non si tratta di una malattia, ma di un disturbo del neurosviluppo, e non è assolutamente legata all'intelligenza di una persona, come dimostrano i molteplici geni che ne hanno sofferto. ecco un elenco dei più noti, fra i protagonisti delle più grandi conquiste nella storia dell'umanità. Leggi la notizia su fanpage

spinassunta : RT @nozze89: Ma da quando una persona con #DSA non sa parlare in pubblico perché #dislessico? Di impaperarsi come successo al ragazzo delle… - robbyfox21 : RT @Raffaella017: Lei si sveglia solo su diatribe da 4 soldi. La dislessia non compromette alcuna facoltà mentale. Il dislessico ha un dist… - verdier_alex : RT @UtherPe: Perdonatemi, non volevo entrare nel merito, ma mio figlio è dislessico. Per avversare Salvini e difendere il ragazzo, siete ri… -