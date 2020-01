Italia Viva sbanda a destra sulla giustizia. Dal Pd prova di responsabilità. Parla la dem Cirinnà: “Da Iv segnale preoccupante. Non so Renzi dove voglia andare col suo partitino” (Di venerdì 17 gennaio 2020) Senatrice Monica Cirinnà, sullo stop alla prescrizione Italia Viva ha votato insieme alle destre in Commissione e ha annunciato che lo farà anche in aula, esprimendo la propria contrarietà al provvedimento. Quali riflessi ha tale posizione sugli equilibri di Governo? Sicuramente in un momento in cui ci apprestiamo ad affrontare la settimana più complicata per le elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria, quanto accaduto può essere un campanello d’allarme. Mi domando se Italia Viva non abbia voglia di fare l’occhiolino al centrodestra per le elezioni. Il Pd, con estremo senso di responsabilità, è riuscito a modificare il testo Bonadede, che ricordo mai aveva votato in precedenza, ottenendo quelle modifiche minime per renderlo minimamente votabile. Ho una cultura giuridica e so per certo che i processi devono essere abbreviati e che questo non è il metodo giusto, ma per senso di ... Leggi la notizia su lanotiziagiornale

