Iran, Khamenei: "Dio ci sostiene contro gli Usa" (Di venerdì 17 gennaio 2020) Ad 8 anni dall'ultima volta, l'Ayatollah Ali Khamenei è tornato a guidare la preghiera del venerdì a Teheran. Davanti ad una folla immensa, la guida suprema dell'Iran ha sottolineato come il suo Paese abbia dimostrato di avere il potere di "schiaffeggiare un arrogante" come Trump, definito "un pagliaccio" che "colpirà alle spalle con un pugnale velenoso" il popolo Iraniano.La sola capacità di replicare agli USA sul piano militare, secondo Khamenei, "dimostra che Dio sostiene" l'Iran: "Nelle ultime due settimane ci sono state giornate amare e dolci, un punto di svolta nella storia. I due grandi avvenimenti dei funerali del generale Qassem Soleimani e del giorno in cui l'Iran ha attaccato le basi Usa sono stati 'Giorni di Allah'. I due episodi, miracoli delle mani di Allah, hanno mostrato il potere di una nazione che ha dato uno schiaffo in faccia agli Usa e che la volontà di Allah è ... Leggi la notizia su blogo

Agenzia_Ansa : #Iran, #Khamenei: '#Trump è un pagliaccio' 'Il dialogo sul #nucleare è un inganno'. Manifestazioni filo-governative… - fattoquotidiano : Iran, l’ayatollah Khamenei guida la preghiera del venerdì per la prima volta in otto anni - Agenzia_Ansa : #Iran, #Khamenei: '#Attacco agli Usa dalle mani di Allah' Ricoverati undici soldati americani dopo il raid dell'8 g… -