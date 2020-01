“Gruber e Annunziata con Salvini sono al limite dell’aggressione”: l’accusa di Peter Gomez (Di venerdì 17 gennaio 2020) Peter Gomez, direttore del Fatto Quotidiano online, lancia un attacco alle colleghe Lilli Gruber e Lucia Annunziata: c’entra il leader della Lega Matteo Salvini. Gomez, infatti, ha preso le distanze da giornalisti che “usano due pesi e due misure” con i politici. E ha fatto dei nomi, proprio quelli della conduttrice Rai e del volto di Otto e Mezzo su La7. “Quando Salvini va da loro per essere intervistato vanno al limite dell’aggressione, quando poi viene il politico più ‘vicino’ l’intervista non è più un’intervista. Personalmente mi dà fastidio”. Parole sibilline, che il direttore del Fatto Quotidiano.it ha pronunciato durante la conferenza stampa di presentazione della nuova trasmissione “sono le venti”, che condurrà sul Canale Nove. Gomez, insomma, voleva rivendicare un punto di vista imparziale sulle vicende ... Leggi la notizia su tpi

