Foggia, bus travolge un'auto e la schiaccia su un cancello: due vittime FOTO (Di venerdì 17 gennaio 2020) Un autobus delle Ferrovie del Gargano ha travolto un auto nel Foggiano e - a quanto si apprende dalle prima informazioni - ci sarebbero due vittime tra le persone che erano a bordo... Leggi la notizia su leggo

BreakingItalyNe : FOGGIA: Scontro tra bus e auto sulla strada statale 90 “Delle Puglie” in località Giardinetto: 2 morti - BlitzQuotidiano : Giardinetto (Foggia), scontro bus Ferrovie del Gargano con auto: 2 morti - il_brigante07 : RT @Maurosennal: @Signorino978 @MuredduGiovanni Ma io da ragazzo raccoglievo pomodori in Prov. di Foggia per poi fare un viaggio in treno o… -