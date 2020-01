Famiglia Insigne nei guai, minacce all’arbitro: arriva la maxi-squalifica (Di venerdì 17 gennaio 2020) E’ arrivata la stangata per Antonio Insigne, fratello del calciatore del Napoli Lorenzo. Il classe 1988 è stato squalificato per 4 giornate dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata nel match tra la sua squadra il Villa Literno e i Boys Caivanese. Secondo quanto scritto nel referto il calciatore si sarebbe reso protagonista di offese e minacce di morte per il direttore di gara. Provvedimento anche per l’allenatore in seconda del Villa Literno Aniello Tamburino che “a seguito della notifica dell’espulsione al calciatore Insigne, dapprima offendeva il direttore di gara e successivamente lo minacciava di morte”. Duro il comunicato del club: “Il Villa Literno del presidente Giovanni Fontana non ci sta. La società biancorossa dopo le prime due uscite del 2020 si ritiene offesa ma soprattutto defraudata di almeno quattro punti in ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

