Clima, attivisti ambientalisti a Losanna: tra loro anche Greta (Di venerdì 17 gennaio 2020) I militanti ambientalisti sono arrivati in massa per far ascoltare la loro voce a Losanna, in Svizzera: erano 15mila secondo gli organizzatori, 10mila secondo la polizia. Il corteo è partito dalla piazza della stazione verso le 10.50 ed è arrivato a Riponne intorno alle 12.15. Gli ecologisti si sono dati appuntamento per celebrare il primo anniversario della marcia di Losanna di gennaio 2019, il primo grande movimento sul tema del Clima. La giovane attivista svedese Greta Thunberg, già arrivata a Losanna nell’agosto 2019 per una settimana di seminari all’Università, era di nuovo presente nella città svizzera. Ad accompagnarla c’era l’attivista keniano Njoki Jjoroge Njehu, una figura di spicco nel suo Paese per quanto riguarda il movimento ambientalista e femminista. Le due donne hanno “arringato” la folla. Greta Thunberg ha dichiarato di essere ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

