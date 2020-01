Breve parentesi invernale con piogge, freddo e neve a quote collinari (Di venerdì 17 gennaio 2020) Dopo settimane di alta pressione finalmente il flusso atlantico riporterà le piogge sulla nostra penisola e grazie anche al ritorno dell’aria fredda arriverà la neve per le Alpi ma soprattutto per l’Appennino. Andiamo con... Leggi la notizia su retemeteoamatori

Noovyis : (Breve parentesi invernale con piogge, freddo e neve a quote collinari) Playhitmusic - - filippo898 : RT @toMMilanello: ?? #FrancescaPiccinini torna a giocare! Dopo l’addio al volley e la breve parentesi come commentatrice Rai della Nazionale… - peppiniellopz : RT @LAURADEPS: aLessa #Morani le ricordo che gli ultimi anni li avete governate voi del Pd (7anni) e quello del governo #gialloverde è una… -