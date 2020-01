Better Call Saul rinnovata per una sesta e ultima stagione, che fine farà l’universo di Breaking Bad? (Di venerdì 17 gennaio 2020) Better Call Saul, AMC ha rinnovato la serie per una sesta e ultima stagione. Chi tornerà? Sarà la fine dell’universo di Breaking Bad? Dopo i vari rumors e le anticipazioni di Giancarlo Esposito, AMC ha preso una decisione sul futuro di Better Call Saul. La serie è stata rinnovata per una sesta e ultima stagione, composta da 13 episodi che andranno in produzione quest’anno e in onda nel 2021. La notizia è sta annunciata dai produttori della serie al TCA Winter Press Tour, durante il panel di presentazione della quinta stagione. “Dal primo giorno il mio sogno era quello di completare la storia di questo eroe complicato e compromesso, Jimmy McGill. Adesso AMC e Sony hanno realizzato questo sogno,” ha detto lo showrunner della serie Peter Gould. “Il prossimo mese inizieremo a lavorare alla sesta e ultima stagione e faremo di tutto per chiudere in bellezza.” La ... Leggi la notizia su dituttounpop

AllegraDavide : RT @dituttounpop: #AMC ha rinnovato #BetterCallSaul per una sesta e ultima stagione che andrà in onda nel 2021. Questo significa che l'univ… - dituttounpop : #AMC ha rinnovato #BetterCallSaul per una sesta e ultima stagione che andrà in onda nel 2021. Questo significa che… - tvblogit : Better Call Saul rinnovato per una sesta e ultima stagione, chiude il prequel di Breaking Bad -