Antonio Insigne squalificato per aver minacciato di morte l’arbitro (Di venerdì 17 gennaio 2020) Antonio Insigne, fratello del capitano del Napoli Lorenzo, sarebbe stato squalificato per 4 giornate dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata nel match tra Villa Literno e Boys Caivanese. Lo scrive Sport Campania. L’attaccante, come ha riportato il Giudice Sportivo, avrebbe offeso e minacciato di morte per l’arbitro dopo l’espulsione. Da quanto si evince dal referto, Antonio Insigne “dopo essere stato ammonito, si rivolgeva al direttore di gara dapprima offendendolo e successivamente minacciandolo di morte”. L'articolo Antonio Insigne squalificato per aver minacciato di morte l’arbitro ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

