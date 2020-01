Altro scossone nella maggioranza, Feleppa rimette le deleghe: numeri in bilico per Mastella (Di venerdì 17 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoDopo la Rocca dei Rettori, palazzo Mosti. Ora è la maggioranza di Clemente Mastella a dover fare i conti con i suoi malumori interni. Di alcuni giorni fa lo strappo definitivo di “Patto Civico”, la formazione politica composta da Vizzi Sguera, Luca Paglia, Luigi Scarinzi e Marcellino Aversano. Un addio che ha fatto scendere a quota 19 i consiglieri (contro 14) di maggioranza su cui può contare l’ex Guardasigilli. numeri che presto potrebbero essere rivisti al ribasso. nella serata di ieri (con una Pec inviata alle 21), infatti, Angelo Feleppa ha ‘riconsegnato’ al sindaco le deleghe – al Verde Pubblico – che gli erano state conferite nell’agosto del 2017. Un passaggio che sembra propedeutico alla nascita di un ulteriore gruppo in Consiglio, su ispirazione di Mosè Principe. Parliamo di “Cittadini Protagonisti” e se l’operazione dovesse andare in porto – ... Leggi la notizia su anteprima24

cloudy_yoongi_ : -questo ho amato profondamente la prima parte della canzone. È uno scossone, qualcosa che ti prende alle viscere e… -