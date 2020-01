3.600 case della Difesa occupate abusivamente. L'inchiesta della Procura di Roma (Di venerdì 17 gennaio 2020) Su un totale di 16.500 immobili della Difesa, sono circa 3.600 quelli occupati abusivamente da militari in congedo o in pensione, o da figli e vedove di soldati deceduti, o ancora da ex dipendenti civili che non ne avrebbero più diritto. Di questi casi si occupa un’inchiesta della Procura di Roma, nata dopo una relazione dello Stato Maggiore. A fare raccontare dell’inchiesta è il Corriere della Sera, che spiega come molti di questi inquilini abusivi utilizzino lo stesso “escamotage” dell’ex ministra Elisabetta Trenta (che aveva trasferito il contratto al marito). Altri, invece, sfruttano i ritardi nei controlli, che sono l’altra faccia del problema. E non mancano anche attestazioni false, comprese quelle riguardanti le cosiddette “fasce protette”. Una circostanza che ha portato alla trasmissione degli atti alla ... Leggi la notizia su huffingtonpost

