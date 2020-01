Smog Torino: PM10 oltre i limiti da 20 giorni, “semaforo viola” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il semaforo della qualità dell’aria a Torino è “viola“: da domani il blocco auto riguarderà anche i diesel euro5 immatricolati dopo gennaio 2013 e sarà esteso dalle 7 alle 20, anziché dalle 8 alle 19. Restano in vigore tutte le altre misure già adottate. Ieri si è registrato il 20° giorno consecutivo di PM10 oltre il limite dei 50mcg/mc stabilito dalla normativa europea.L'articolo Smog Torino: PM10 oltre i limiti da 20 giorni, “semaforo viola” Meteo Web. Leggi la notizia su meteoweb.eu

c_appendino : #RT @TorinoClick: Amiat, società del @gruppoiren, ha avviato oggi un piano straordinario di lavaggi stradali per v… - GassmanGassmann : Alessandro Gassmann: 'Mi fa male vedere Torino immersa in tutto questo smog' - c_appendino : #RT @TorinoClick: Causa lo sciopero del trasporto pubblico locale di domani 9 gennaio, sono sospese, solo per doma… -