Shoah: all'M9 Museo del '900 di Mestre due appuntamenti per non dimenticare (Di giovedì 16 gennaio 2020) Venezia, 16 gen. (Adnkronos) - Il 27 gennaio 1945 l’Armata Rossa libera il campo di concentramento nazista di Auschwitz. Ricollegandosi a quella data, il 27 gennaio di ogni anno, a partire dal 2000 in Italia e dal 2005 a livello mondiale, si celebra il Giorno delle Memoria, per mantenere vivo in tut Leggi la notizia su liberoquotidiano

savinomaria3 : RT @gadlernertweet: Ci ha lasciati, all'età di 92 anni, Franco Schonheit, sopravvissuto all'inferno di Buchenwald, testimone della Shoah. I… - blatt99 : RT @gadlernertweet: Ci ha lasciati, all'età di 92 anni, Franco Schonheit, sopravvissuto all'inferno di Buchenwald, testimone della Shoah. I… - Fff_James1 : RT @gadlernertweet: Ci ha lasciati, all'età di 92 anni, Franco Schonheit, sopravvissuto all'inferno di Buchenwald, testimone della Shoah. I… -