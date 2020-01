Ramona Badescu ha partorita. È stata immortalata con la carrozzina. (Di giovedì 16 gennaio 2020) È di pochi mesi fa la notizia che la famosa attrice e showgirl Ramona Badescu aveva scoperto di essere in dolce attesa. È diventata famosa negli anni 90, dopo la sua partecipazione al famoso reality show “La Fattoria”. L’attrice ha cercato di rimanere il più possibile riservata, ma è stata immortalata in una foto con il pancione, dalla famosa rivista settimanale Diva e Donna. Tutti sono a conoscenza del fatto che Ramona abbia appena oltrepassato i 50 anni e che abbia una relazione con un noto avvocato di nome Narcis Godeanu. Durante un’intervista, la showgirl ha dichiarato che l’argomento figlio per lei è sempre stato molto delicato e allo stesso tempo bello ed importante. Ha raccontato di aver sempre voluto un figlio, ma solo con la persona giusta. E poiché ... Leggi la notizia su bigodino

